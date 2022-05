Frankfurt am Main (ots) - LNG (Liquefied Natural Gas)-Importe können reinrechnerisch einen Teil des russischen Pipelinegases in Europa ersetzen. Dievorhandenen globalen Verflüssigungskapazitäten sind jedoch bereits weitgehendausgelastet, und der Neubau von LNG-Terminals nimmt mehrjährige Bauzeiten inAnspruch. Kurzfristig Abhilfe schaffen können Floating Storage andRegasification Units (FSRUs). Der größte Teil der weltweit ohnehin nur ingeringer Anzahl vorhandenen FSRUs ist jedoch in langfristigen Charterverträgengebunden. Ist es möglich, ältere LNG-Tanker in FSRUs umzubauen? Was bedeutet dasfür den LNG-Tankermarkt? Führt die zusätzliche Nachfrage nach seewärtigemTransport von LNG zu einer Verschiebung der Handelsrouten? WelcheSekundäreffekte sind zu erwarten?In ihrer aktuellen Blitz-Licht-Analyse Maritime Industrie - LNG Tanker: Wie derRussland/Ukraine-Krieg die Aussichten für die LNG-Tankerfahrt verändert(https://ots.de/6HfhBh) beleuchten die Analysten der KfW IPEX-Bank dieAuswirkungen des Krieges auf den LNG-Tankermarkt und die kurz- bismittelfristigen Chancen und Herausforderungen, die sich für die LNG-Tankerfahrtdaraus ergeben.Pressekontakt:Dela StrumpfKfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtE-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.deTel. 069 7431-2984E-Mail: mailto:Presse.IPEX@kfw.de,Internet: http://www.kfw-ipex-bank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5215139OTS: KfW IPEX-Bank