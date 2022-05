Chemie.BW Golla und Sucher folgen auf Mayer / Doppelspitze für die Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Die Verbände der chemischen und pharmazeutischen Industrie

in Baden-Württemberg, Chemie.BW, werden zukünftig von einer Doppelspitze

geführt. Zur Jahresmitte geht der derzeitige Hauptgeschäftsführer, Thomas Mayer,

in den Ruhestand. Die Leitung des Arbeitgeberverbandes Chemie Baden-Württemberg

(agvChemie) übernimmt ab dem 1. Juli 2022 Björn Sucher. Der Verband der

Chemischen Industrie Baden-Württemberg (VCI BW) wird dann von Prof. Dr. Winfried

Golla geführt.



Die Doppelspitze für die als Bürogemeinschaft in Baden-Baden ansässigen Verbände

Chemie.BW folgt nach der mehr als zehnjährigen Tätigkeit von Mayer. Sucher ist

Rechtsanwalt und seit 1999 für den agvChemie tätig, seit 2014 als

Geschäftsführer. Golla, Chemiker und Honorarprofessor am KIT in Karlsruhe,

arbeitet seit 1998 für den VCI. Er ist seit 2010 Geschäftsführer des Verbandes.