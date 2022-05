DIW-Präsident Fratzscher erwartet Leitzinserhöhung im zweiten Halbjahr -"Zinsanstieg keine Katastrophe für den Staat"

Bonn (ots) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung(DIW), Marcel Fratzscher, geht von einer Anhebung des Leitzinses durch dieEuropäische Zentralbank (EZB) in der zweiten Jahreshälfte aus: "Ich denke, dassdie EZB das im zweiten Halbjahr machen wird", vermutlich "nach den Sommerferien.Das halte ich auch für richtig", sagte Fratzscher im phoenix tagesgespräch.Gleichzeitig dämpfte er die Hoffnung auf eine direkte kurzfristige Auswirkungauf die Inflation: "Da dürfen wir keine falschen Erwartungen haben. DieInflation wird hoch bleiben in diesem und im nächsten Jahr." Es sei aber wichtigfür die Glaubwürdigkeit der EZB, "den Menschen, auch den Unternehmen, denGewerkschaften, zu signalisieren: Schaut mal her, wir nehmen das Ernst. Und ihrkönnt euch darauf verlassen, dass wir in den nächsten Jahren wieder zu unseremZiel der Preisstabilität zurückkommen." Die Inflation in Deutschland sei nichtdas Resultat einer höheren Nachfrage, sondern ein Ergebnis des Krieges in derUkraine und der Corona-Pandemie. Darauf habe eine Zentralbank wie die EZB keinenEinfluss und mache es daher schwer, die Inflation unter Kontrolle zu bringen unddie Inflation durch eine Zinserhöhung schnell zu reduzieren, so Fratzscher.In Bezug auf eine mögliche drohende Insolvenz des Staates gab FratzscherEntwarnung. Diese Sorge sei unbegründet. "Für den deutschen Staat ist das ersteinmal nicht so besorgniserregend", da die Laufzeiten von Staatsanleihen oftmalsüber 10 Jahre gingen und somit "praktisch zu Nullzins", erklärte der DIW-Chef."Sprich, ein Zinsanstieg ist jetzt keine Katastrophe für den Staat, für dieFinanzierungsbedingungen", erst recht nicht für Deutschland. Es gebe kaum einLand, das solidere Staatsfinanzen habe was die Verschuldung betrifft. Für dieSparerinnen und Sparer im Land bedeute eine Zinserhöhung grundsätzlich guteNachrichten, "weil jetzt ein Ende der Nullzinsen in Sicht ist", so Fratzscher.Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/N4Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192mailto:kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6511/5215146OTS: PHOENIX