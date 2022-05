Unternehmen sparen 50 Prozent auf das Businesspaket für Internet und Telefonie von M-net (FOTO)

München (ots) - Attraktive Rabatte für Geschäftskunden



Unternehmen sparen 50 Prozent auf das Businesspaket für Internet und Telefonie

von M-net



- Bis Ende Juli befristete Sonderaktion für alle Premium IP-Produktvarianten

- Mehrgeräteanschluss mit 1 Gbit/s ab 49,95 Euro pro Monat

- Zusätzliche Ersparnis bei Online-Buchung und durch Wegfall des

Einrichtungspreises

- Klimafreundliche Business-Lösungen dank Glasfaseranschluss





Mit den Produkten von Bayerns führendem Glasfaseranbieter M-net beschleunigenGeschäftskunden ihr Business - und das aktuell zu unschlagbar günstigenKonditionen. Für Premium IP, das Komplettpaket aus Internet und Telefonie, giltab sofort für Neukunden ein Aktionsvorteil von 50 Prozent in den ersten sechsMonaten ab einer Bandbreite von 100 Mbit/s. Das Aktionsangebot gilt biseinschließlich Juli 2022.Bedarfsgerechte Anschlüsse für unterschiedliche Unternehmensgrößen - das bietetPremium IP. Das Komplettpaket ermöglicht es kleinen und großen Geschäftskunden,die Vorteile des leistungsstarken Quantennetzes von M-net zu attraktivenKonditionen zu nutzen. Neben einer Internet-Flat mit Bandbreiten bis zu 1 Gbit/sund ohne Drosselung umfasst Premium IP auch eine Telefon-Flat ins deutscheFestnetz sowie eine Rund-um-die-Uhr-Entstörannahme. Dieses ohnehin schonattraktive Paket macht M-net nun mit einem zeitlich begrenzten Angebot nochinteressanter: Alle Neukunden, die zwischen Mai und Juli 2022 einen Vertrag miteiner Mindestlaufzeit von 24 oder 36 Monaten abschließen, bezahlen sechs Monatelang nur die Hälfte des monatlichen Bereitstellungspreises.1 Gbit/s Highspeed-Internet bereits ab 49,95 Euro im MonatDas Angebot gilt sowohl für den Mehrgeräteanschluss (M-net Premium IP MGA) alsauch für den Anschluss an eine bestehende Telefonanlage (M-net Premium IP TKA).So ermöglicht Premium IP MGA bis zu zehn Einzelrufnummern sowie bis zu vierSprachkanäle und ist damit das ideale Internet- und Telefonie-Produkt fürSelbstständige und Kunden aus dem SOHO-Umfeld (Small-Office/Home-Office). Damitunterstützt M-net insbesondere auch Freiberufler und kleinere Unternehmen wiebeispielsweise Architekturbüros, Anwaltskanzleien oder Arztpraxen auf ihrem Wegin die Gigabit-Gesellschaft.Mit Premium IP TKA steht wiederum kleinen und mittleren Unternehmen mit eigenerTelefonanlage eine praktische Business-Lösung für den Einstieg in die IP-Weltzur Verfügung. Die Premium IP-Produkte verfügen über zusätzlicheBusiness-Optionen wie eine feste IP-Adresse, fest vereinbarte Entstörzeiten undeine eigene Service-Hotline. Bei den Tarifen für Anschlüsse mit Telefonanlage