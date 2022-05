PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat seinen Umsatz zum Jahresstart leicht gesteigert. Im ersten Quartal kletterte der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf rund 31,3 Milliarden Euro, wie der Konkurrent des deutschen Versicherers Allianz am Donnerstagabend in Paris mitteilte. Derweil äußerte sich Axa-Finanzchef Alban de Mailly Nesle nur allgemein dazu, wie stark der russische Krieg in der Ukraine den Versicherer zu stehen kommen könnte. An der Börse ging es für die Axa-Aktie am Freitag abwärts.

Bis zur Mittagszeit verlor die Aktie zuletzt rund acht Prozent - das lag allerdings zum größten Teil daran, dass sie am Freitag ohne die ausgeschüttete Dividende für 2021 gehandelt wurde. Ohne den Dividendenabschlag betrug das Minus noch rund zwei Prozent.