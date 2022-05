Die weltweite Goldnachfrage lag im ersten Quartal 2022 bei 1.234 Tonnen. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Anstieg von 34 Prozent. Dies zeigen aktuelle Daten der Branchenorganisation World Gold Council (WGC). Ursache für den Gold-Boom seien der Ukraine-Krieg und die hohen Inflationsraten in vielen Ländern.

In Europa lag die Goldnachfrage insgesamt in den ersten drei Monaten des Jahres bei 78 Tonnen – Das ist der höchste Quartalswert seit fast zehn Jahren. In Deutschland war die Goldnachfrage dabei besonders hoch: Hierzulande kauften Anleger im ersten Quartal des Jahres 47,2 Tonnen physisches Gold.

Der deutsche Goldhändler Heraeus kann "diese Entwicklung bestätigen." Im Gespräch mit wallstreet:online erklärte Heraeus-Goldhändler Alexander Zumpfe: "Besonders geprägte Barren mit einem Gewicht zwischen einem und 50 Gramm waren – und sind immer noch – gefragt."

Der Goldpreis in Euro gerechnet ist seit Jahresanfang um mehr als zehn Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Der deutsche Leitindex DAX hat im selben Zeitraum mehr als 14 Prozent an Wert verloren.

Momentan steht der Goldpreis in Euro leicht Plus. Eine Feinunze (31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls kostet am Freitagnachmittag 1.778 Euro (Stand: 06.05.2022, 12:52 Uhr)



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion