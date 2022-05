STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Neuer Monat, altes Spiel: Der DAX ringt weiterhin mit der Marke von 14.000 Punkten, ohne sich bislang nachhaltig darüber oder darunter zu positionieren. Am Tag nach der erwarteten Leitzinserhöhung der FED um 0,5%, legte der DAX in der Spitze bis auf 14.315 Punkte zu. Das Niveau konnte er nicht halten und rutschte im Tagesverlauf sogar unter die Marke von 13.900 Punkten. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet die erste Leitzinserhöhung der EZB im Juli. Zuletzt hatte die EZB im Juli 2011 den Leitzins erhöht, aber bereits wieder im November 2011 gesenkt. BASF

Mit deutlichem Abstand wurde die BASF-Aktie in der abgelaufenen Handelswoche am häufigsten in Stuttgart gehandelt. BASF ist trotz der steigenden Rohstoff- und Energiepreise sowie den Unterbrechungen der Lieferketten mit einem Umsatzanstieg von 19% auf 23,1 Milliarden Euro ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das EBIT vor Sondereinflüssen konnte um knapp 500 Millionen Euro auf 2,8 Milliarden Euro gesteigert werden. Für das vergangene Geschäftsjahr erhielten die Aktionäre eine um 0,10 Euro auf 3,40 Euro erhöhte Dividende. Allianz

Die Allianz lud am Mittwoch zu ihrer virtuell stattfindenden Hauptversammlung ein. Im Fokus stand vor allem die fehlgeschlagene Strategie von Allianz Global Investors in ihren Structured Alpha Fonds in den USA. Bisher hat der Versicherer Rückstellungen von 3,7 Milliarden Euro gebildet. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Bäte kündigte in seiner Rede jedoch höhere Kosten für Entschädigungen der betroffenen institutionellen Investoren an. Die Aktionäre dürfen sich aber über eine um 12,5% auf 10,80 Euro erhöhte Dividende freuen. Am nächsten Donnerstag wird dann die Allianz die Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorlegen.

International

Die amerikanische Notenbank FED hat am Mittwoch die Leitzinsen um 0,5% auf eine neue Spanne von 0,75% bis 1,00% angehoben. So stark hatte die FED zuletzt im Jahr 2000 die Zinsschraube angezogen. Die Marktteilnehmer erwarten bis zum Jahresende weitere Zinsschritte bis mindestens in den Bereich von 2,75%. Die amerikanischen Indizes legten daraufhin um mehr als 3% zu, nachdem der FED-Chef Jerome Powell einen einzelnen Zinsschritt von 0,75% auf den nächsten Notenbanksitzungen ausgeschlossen hat. Am Tag nach der Leitzinserhöhung gaben die amerikanische Indizes ihre Kursgewinne wieder ab. Besonders die Technologiewerte wurden abverkauft. Der Nasdaq100 verlor mehr als 5%. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries liegt inzwischen über 3%. Amazon