Waldkongress fordert größere Investitionen für Waldwiederherstellung

SEOUL (dpa-AFX) - Forstexperten aus aller Welt haben die Länder zu deutlich größeren Investitionen aufgerufen, um der zunehmenden Entwaldung und Verschlechterung des Zustands von Wäldern entgegenzuwirken. Die zugesagten Investitionen in die Wald- und Landschaftswiederherstellung müssten bis zum Ende dieses Jahrzehnts mindestens verdreifacht werden, hieß es am Freitag in einer Erklärung zum Abschluss des mehrtägigen 15. Weltkongresses für Forstwesen in Seoul. Nur dann könnten "die globalen Verpflichtungen umgesetzt und die international verabredeten Ziele erfüllt" werden.

Bei der Konferenz diskutierten die Teilnehmer vor Ort wie auch online unter anderem darüber, wie Lösungen für Umweltprobleme einschließlich des Klimawandels, des Verlusts der biologischen Vielfalt und der Versteppung durch Erhaltung und Wiederherstellung von natürlichen Ökosystemen wie Wäldern aufgezeigt werden können.