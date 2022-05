NEUBIBERG (dpa-AFX) - Trotz der hohen Nachfrage nach Elektronikchips trübt sich auch für den Halbleiterkonzern Infineon das Bild ein. Sowohl das Management als auch die Analysten erwarten für das zweite Geschäftsquartal (Ende März) schwächeres Wachstum. Rückenwind dürfte es derweil vom schwachen Euro geben, der Infineon in die Karten spielt. Wie es weiter geht, hängt nach wie vor davon ab, wie lang die hohe Nachfrage nach Chips anhält - und ob Infineon sie bedienen kann. Was bei dem Unternehmen los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI INFINEON: