Berlin (ots) -- Niedrige Kosten und einfache Bedienbarkeit wichtigste Kriterien für dieNutzung von Robo-Advisors- Große Mehrheit der Befragten (81 Prozent) interessiert sich für Geldanlage- Aktien (51 Prozent), Fonds (41 Prozent) und ETFs (34 Prozent) sind bei derGeldanlage beliebt- Jüngere Personen mit besonders hohem Interesse: Knapp 70 Prozent der 18- bis34-Jährigen können sich vorstellen, mit einem Robo-Advisor zu investierenRobo-Advisors werden als Geldanlagemöglichkeit immer bekannter - und dasInteresse in der Bevölkerung ist groß. Eine neue Studie von comdirect undquirion zeigt: Ein Drittel der Befragten weiß bereits genau, was hinter derautomatisierten digitalen Geldanlage steckt. Ein weiteres Drittel hat denBegriff zumindest schon einmal gehört. 59 Prozent der Befragten können sichvorstellen, einen Robo-Advisor zur Geldanlage zu nutzen, bei den 18- bis34-Jährigen sind es sogar knapp 70 Prozent. Den potenziellen Nutzer*innen sinddabei zwei Kriterien besonders wichtig: Geringe Kosten und Einfachheit bei derNutzung. Auch Rendite, Flexibilität und Transparenz werden von den Befragten alsausschlaggebende Eigenschaften für die Auswahl eines Robo-Advisors genannt. Fürdie Studie wurden 1300 Personen befragt, die u.a. über mindestens 5000 Euro freianzulegendes Vermögen verfügen[1].Investitionen in Aktien, Fonds und ETFs sind als Geldanlage beliebt, Tagesgeldjedoch auf Platz 1Rund 80 Prozent der befragten Personen haben mehr als 10.000 Euro und 30 Prozentsogar mehr als 50.000 Euro zur freien Anlage verfügbar. 95 Prozent könntenaußerdem mindestens 100 Euro pro Monat sparen, fast die Hälfte sogar mehr als500 Euro."Die Zahlen belegen, dass es in Deutschland eine guteInvestitionsgrundlage gibt", sagt Martin Daut, CEO der quirion AG und ergänzt:"Wir haben uns bei der Befragung bewusst auf Personen konzentriert, für dieGeldanlage eigentlich ein Thema sein müsste." Und tatsächlich gaben 81 Prozentan, am Thema interessiert zu sein. Dennoch sind Tages- und Festgeldkonten trotzanhaltendem Niedrigzinsumfeld die Favoriten bei der Geldanlage (58 Prozent).Danach folgen Aktien (51 Prozent), Fonds (41 Prozent) und ETFs (34 Prozent).Robo-Advisors auch für Personen mit geringerem Anlagevermögen interessantDie aktuell stark gestiegenen Inflationszahlen spiegeln sich auch in denStudienergebnissen wider: 80 Prozent der Befragten sorgen sich angesichts derwachsenden Inflation. Diese Gruppe kann sich am ehesten vorstellen, einenRobo-Advisor als Geldanlagemöglichkeit zu nutzen. Zudem ist das Interesse andigitaler Geldanlage auch bei Anleger*innen mit geringerem verfügbarem