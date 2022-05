G.I. JOE wird ab heute für begrenzte Zeit in Puzzles and Survival ums Überleben kämpfen!

GUANGZHOU, China, 6. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Puzzles & Survival , das von 37 GAMES veröffentlichte, erfolgreiche apokalyptische Match-3-Spiel, ist Gastgeber eines epischen, zeitlich begrenzten Crossover-Events mit G.I. JOE, die kultige Actionfiguren-Marke von Hasbro. Die Lieblingshelden und -schurken von G.I. JOE und Cobra, einschließlich der legendären Ninja-Charaktere Snake Eyes und Storm Shadow, werden sich dem Kampf ums Überleben gegen die skrupellose Zombie-Horde anschließen. Wähle deine Seite in diesem epischen Kampf, von dem Einblicke in einem kürzlich veröffentlichten Filmtrailer zu sehen sind, und entscheide über die Zukunft der Menschheit!

Entscheide selbst, wo deine Prioritäten liegen!

G.I. JOE-Fans werden sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen wollen, in Puzzles & Survival an der Seite ihrer Lieblingskrieger in ikonischen Schlachten zu kämpfen. Wie du das tust, bleibt ganz dir überlassen, denn du kannst selbst entscheiden, wem du die Treue hältst. So einfach das auch klingen mag, diese Entscheidung kann sich als etwas schwierig erweisen, wenn man bedenkt, was beide Optionen mit sich bringen. Wenn du dich mit den Guten verbündest, wirst du dich mit dem gleichnamigen Helden, dem mysteriösen Ninja-Kommando Snake Eyes und Scarlett, der hart umkämpften Feldagentin, zusammentun. Du wirst jedoch auch gegen Cobra kämpfen müssen, die übermächtige Macht des Bösen, in deren Reihen sich der bemerkenswerte Ninja Storm Shadow und Baroness, die Meisterin der Manipulation, befinden.

Großes Leid erwartet uns!

Die Hitze des Gefechts reicht oft aus, um die eigene Loyalität zu überdenken. Dieses Gefühl wird sich zweifellos bewahrheiten, wenn G.I. JOE und Cobra während dieses außergewöhnlichen Crossover-Events in spannende Schlachten verwickelt werden. In der Tat erwarten die Beteiligten der G.I. JOE-Mission zur Zerstörung der H.I.S.S.-Panzer Überraschungen, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen, als Cobras Plan in Erfüllung geht. Ebenso ist nicht abzusehen, welchen Tribut G.I. JOE und Cobra zahlen werden, wenn sie versuchen, die entscheidenden Nanohexen zu erhalten, die für die Detonation von Feldern während der Basisprüfung benötigt werden, wobei G.I. JOE Marsch-Skins und Sticker gewonnen werden können.