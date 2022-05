Buchpräsentation Peter Seilern "Die besten Aktien der Welt", bereits in dritter Auflage

Wien (ots) - Vor zahlreichem Fachpublikum fand am 4. Mai 2022 im

Augustinerlesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek die lange verschobene

Buchpräsentation von Peter Seilern: "Die besten Aktien der Welt" statt. Für die

dritte Auflage wurde das Buch vom Autor überarbeitet, aktualisiert und um ein

neues Kapitel über ESG erweitert.



Souverän moderiert von Josef Broukal erzählte Peter Seilern über seinen

Werdegang in der Finanzindustrie und über den von ihm entwickelten Quality

Growth Investment-Ansatz, der das Herzstück seines Investmentunternehmens -

Seilern Investment Management - und dessen Fonds bildet. Dieser

Management-Ansatzes ist in den "10 Goldenen Regeln" des Quality Growth

Investierens zusammengefasst.