Willst du viel, spül mit Pril! Persil – da weiß man, was man hat! Spee – die schlaue Art, zu waschen. Diese Werbesprüche sind Ihnen wohl bekannt? Dann herzlich willkommen im Henkel-Universum! Der deutsche Konsumgüterhersteller mit Hauptsitz in Düsseldorf ist weltweit in 79 Ländern mit zahlreichen Marken und Techniken in den (bislang) drei Geschäftsfeldern „Laundry & Home Care“ (Wasch- und Reinigungsmittel), „Beauty Care“ (Schönheitspflege) und „Adhesive Technologies“ (Klebstoffe) vertreten. Gegründet am 26. September 1876, ist das Unternehmen seit 1985 an der Börse und seit dem 1. Juli 1988 im DAX notiert, und das mit einer Marktkapitalisierung von €26.11 Milliarden und 259.80 Millionen Aktien.



Das Henkel-Werk in Düsseldorf.

Nun meldet der Konzern mit einem Umsatz von rund €20.07 Milliarden im Jahr 2021 deutlich niedrigere Gewinne als noch vor der Coronapandemie. Zudem seien die Kosten für Rohstoffe und Transport in einem „bislang noch nicht gesehenen Ausmaß“ gestiegen, so CEO Carsten Knobel, sodass Henkel erst vor wenigen Tagen auch seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr senken musste. In der Folge soll jetzt das hinterherhinkende Schönheitspflege- mit dem erfolgreicheren Wasch-/Reinigungsmittel-Geschäft in dem neuen Feld „Henkel Consumer Brands“ gebündelt werden. Durch diese Umstrukturierung erhofft sich die Firma kürzeren Entscheidungswegen, nachhaltigeren Innovationen, mehr Wachstum – und Einsparungen in Höhe von €500 Millionen. Doch dafür müssen Arbeitsplätze dran glauben. Insgesamt beschäftigt Henkel weltweit über 52000 Mitarbeiter, davon mehr als 20000 im Konsumgütergeschäft. Bis Ende 2023 sollen nun 2000 von ihnen entlassen werden, vor allem in den Bereichen Vertrieb und Verwaltung, später auch in der Produktion und Logistik. Ein weiterer Stellenabbau wurde bereits für die nächsten Jahre angekündigt. Das Markensortiment in der neuen Sparte „Henkel Consumer Brands“ soll ebenfalls abgespeckt werden. Derzeit prüft das Management alle Marken mit einem Gesamtumsatz von bis zu €1 Milliarde dahingehend, ob ein Verkauf oder eine komplette Einstellung sinnvoll wären.



Auch an der Börse sieht es für das Unternehmen derzeit nicht besonders rosig aus, denn die Bären haben sich hier ganz schön breit gemacht. Wenn Sie sich für unsere genauere Prognose interessieren, dann empfehlen wir Ihnen unser DAX40-Aktienpaket. Dort erscheint noch diesen Sonntag unsere Analyse des Henkel’schen Aktienkurses.



