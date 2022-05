Erstes Salzburger Wirtschaftsforum ein voller Erfolg

--------------------------------------------------------------

Innsbruck (ots) - Full House, spannende Inhalte, inspirierende Dialoge,begeisterte Gäste und strahlende Gesichter am 5. Mai im Congress Salzburg."Großartige Veranstaltung!" - das ist der Rundum-Tenor des ersten SalzburgerWirtschaftsforums am 5. Mai im Congress Salzburg. "So etwas hat Salzburgdringend gefehlt", "wohltuende Offenheit und Klarheit der behandelten Themen","hat sich mehr als gelohnt dabei zu sein!", "ich komme wieder", "wie kann manPartner werden?", so lauten die vielen begeisterten Feedbacks derTeilnehmerinnen und Teilnehmer des Salzburger Wirtschaftsforums, veranstaltetvon der Industriellenvereinigung Salzburg in Zusammenarbeit mit renommiertenPartnern (Salzburger Sparkasse, Salzburger Nachrichten, ServusTV, Spar AG,Palfinger AG, Fabasoft AG, Markas GmbH, Universität Salzburg, FachhochschuleSalzburg, MCI | Die Unternehmerische Hochschule®, etc.)- "Unternehmertum heißt gestalten, nicht verwalten" ist das Credo von IVPräsident Peter Unterkofler , der als Veranstalter des SalzburgerWirtschaftsforums die Begrüßung und Eröffnung vornimmt. "Salzburg hatunglaubliche Möglichkeiten, wir müssen sie nur nützen. Unsere Unternehmerinnenund Unternehmer sind bereit zum Gestalten. Geben wir ihnen Rahmenbedingungen,damit sie international erfolgreich sein können" , lautet sein Appell anPolitik und öffentliche Verwaltung.- Mit einem klaren Bekenntnis zum Wissenschafts-, Technologie- undWirtschaftsstandort greift Landeshauptmann Wilfried Haslauer in seinenGrußworten den Ball auf. Mit einer neuen Fakultät für Digitalisierung, demsoeben gestalteten EdTech Summit, der am gleichen Tag stattfindenden Ecovationund weiteren Maßnahmen wird der Standort gestärkt und werden die Weichen füreine wettbewerbsfähige Zukunft gelegt.- Opernsängerin war der Berufswunsch der ersten Vortragenden AnastassiaLauterbach . Geworden ist die vor kurzem - über mehrere internationaleStationen - nach Salzburg übersiedelte Russin eine weltweit anerkannteProfessorin für Künstliche Intelligenz, Datensicherheit & Datenethik,Unternehmerin, Technologiestrategin und Multi-Aufsichtsrätin. "KünstlicheIntelligenz wird unser Leben nicht nur verändern, sie ist bereits mitten unteruns" ist eine der Kernaussagen von Anastassia Lauterbach. "Denken wir an dieSteuerung globaler Mobilitäts- und Logistikströme, die sich mit künstlicher