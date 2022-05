BERLIN/KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will der Ukraine zur Unterstützung gegen den russischen Angriff sieben Panzerhaubitzen 2000 liefern. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bezeichnete die hochmodernen Artilleriesysteme am Freitag bei einem Besuch in Sliac in der Slowakei als "eine besondere Waffe", die als Teil eines Gesamtpakets mit Ausbildung und Munition sowie möglichen Beiträgen weiterer Nato-Partner bereitgestellt werde. Die russische Armee setzte auch am 72. Tag des Krieges Angriffe auf Ziele in der Ukraine fort. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte für Sonntag eine TV-Ansprache an, in der er über den Ukraine-Krieg und das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 77 Jahren sprechen will.

Die Panzerhaubitze ist ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug und ähnelt damit einem Panzer. Mit Standardmunition erreicht sie nach Angaben der Bundeswehr Schussentfernungen von 30 Kilometern. Mit reichweitengesteigerter Munition sind 40 Kilometer möglich. Wann genau die Haubitzen geliefert werden, war zunächst unklar. Sie sollen aus einer laufenden Instandsetzung kommen. Sobald diese abgeschlossen sei, könnten sie abgegeben werden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.

Die Ukraine hatte der Bundesregierung in den vergangenen Wochen immer wieder vorgeworfen, bei der Lieferung von Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland zu zögern. Nachdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in einem Telefonat Irritationen nach einem abgelehnten Ukraine-Besuch Steinmeiers Mitte April ausgeräumt hatten, bleibt abzuwarten, ob die Zusage der Panzerhaubitzen zu einer weiteren Entkrampfung der Stimmung zwischen Berlin und Kiew beiträgt.

Kurz vor der Zusage der Panzerhaubitzen warf der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk der Bundesregierung vor, "Märchen" über Waffenlieferungen zu erzählen, statt seinem Land schnell zu helfen. Dem Deutschlandfunk sagte er außerdem, keinen Anlass zu sehen, sich bei Bundeskanzler Olaf Scholz dafür zu entschuldigen, ihn im Streit um die Ausladung Steinmeiers eine "beleidigte Leberwurst" genannt zu haben. "Es geht nicht darum, ob man sich beleidigt fühlt oder nicht, sondern es geht darum, ob man uns hilft, in diesem Krieg nicht zu verlieren und Menschenleben zu retten", sagte Melnyk.