Köln / Essen (ots) - REWE hat beim renommierten Branchenpreis "Supermarkt desJahres 2022" überragend abgeschnitten. In den sieben ausgelobtenWettbewerbskategorien setzten sich fünf REWE-Vertreter an die Spitze. Die Siegersind: REWE Center in Jena (Filialisten bis 5.000 qm Verkaufsfläche), REWE Centerin Bonn-Beuel (Filialisten über 5.000 qm Verkaufsfläche), REWE Center Quermannin Bielefeld (Selbstständige über 2.500 qm Verkaufsfläche), Patrick Jansen vonREWE Nepomuck in Würselen (Mitarbeiter des Jahres für Gesellschaftliches &soziales Engagement) und Paul Licznerski von REWE Michael Reinartz in Aachen(Mitarbeiter des Jahres für Teamfähigkeit & Innovation). REWE Azhari (Sinzig)und REWE Ralf Kramer (Recklinghausen) schafften es zudem unter die besten Dreider Nominierten. Eine hochkarätige Fachjury hat im deutschenLebensmitteleinzelhandel die Sieger-Märkte ausgezeichnet. Das Finale der Wahlder Preisträger fand am 04. Mai im Rahmen des führenden Branchentreffs"Supermarkt des Jahres - Menschen & Märkte" in der Grand Hall der ZecheZollverein in Essen statt.Das prämierte REWE Center in Jena bietet auf 3.500 Quadratmetern Verkaufsflächemehr als 35.000 Artikel an. Stark ist man dort auch in der Eigenproduktion vonLebensmitteln. "Wir überzeugen unsere Kundschaft vor allem durch einen hohenAnteil an Bio-Produkten und Lebensmitteln aus der Region. Zusammen machen diesebeiden Sortimente knapp 14 Prozent unseres Angebotes aus", sagt MarktmanagerSteffen Kärst. "Auch bei Trends und Innovationen sind wir vorne mit dabei. Sohaben wir hier die Scan&Go-Technik im Einsatz. Damit können die Kundinnen undKunden ihren Einkauf direkt am Regal scannen." Das REWE Center in einemEinkaufszentrum im Jenaer Speckgürtel hat 65 Mitarbeiter, die sich auch um vieleServices wie den Abholservice oder liebevoll gestaltete Präsentkörbe kümmern.Rund 60.000 verschiedene Produkte hat das REWE Center im Bonner StadtbezirkBeuel. Mit einer Fläche von etwa 8.000 Quadratmetern ist das Center der größteREWE-Markt in ganz Nordrhein-Westfalen. Im Fokus steht Frische: sei es in derrund 550 Quadratmeter großen Obst- und Gemüseabteilung, dem über 43 Meter langenServicebereich, bei Convenienceartikeln oder Sortimenten aus der Region. Aucheines der größten veganen und vegetarischen Sortimente, die eigeneKaffeerösterei, über 200 Produkte aus Eigenkreation und zahlreiche Shop-in-ShopSysteme, machen den Einkauf zum Erlebnis. Außergewöhnlich ist auch der"Nachhaltigkeitspfad", der mit seinen 13 Stationen die Kund:innen auf dem Weg zu