BEI DEM GESPRÄCH DABEI SEIN ODIN AUTOMOTIVE GIBT NEUE UNTERNEHMENSAUSRICHTUNG UND MARKENIDENTITÄT BEKANNT

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Live-Pressekonferenz am 19. Mai markiert den ersten

jährlichen "Transformation Day" des Unternehmens



Odin Automotive S.à r.l., eine von globalen Automobilexperten geführte

Automobil-Holding, wird am Donnerstag, den 19. Mai um 9:00 EST/15:00 CET eine

Live-Pressekonferenz abhalten, um die Umwandlung des Unternehmens in seine

nächste Phase mit einer neuen erweiterten Geschäftsausrichtung und

Markenidentität anzukündigen. Die Veranstaltung markiert auch den ersten

jährlichen "Transformation Day" des Unternehmens, der sich darauf konzentriert,

den Weg der Gesellschaft zu einem saubereren Transport von Waren und Personen

auf der letzten Meile zu beschleunigen.



Im Januar dieses Jahres gab Odin die Übernahme des deutschen

Elektrofahrzeugherstellers StreetScooter Engineering (StSE) von der Deutschen

Post DHL (DPDHL) bekannt und begann nur drei Wochen später mit der Produktion

seiner elektrischen leichten Nutzfahrzeuge unter dem neuen Eigentümerteam. Über

20.000 StreetScooter-Fahrzeuge sind bereits in Flotten in Europa und Asien im

Einsatz. Ende März kündigte das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem

kanadischen Crowd-Sourced-Delivery-Anbieter GoFor an, um bis Ende 2023 über

3.500 seiner Elektrofahrzeuge nach Nordamerika zu bringen.