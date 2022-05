Pwnk - Die nächste Generation interaktiver Unterhaltung

Mit Spielmodi wie Pwnk Royale und Pwnk können Streamer ihr Live-Publikum viel leichter einbinden. Pwnk macht auch die Erstellung interaktiver Live-Inhalte zu einer einfachen Aufgabe für alle. Die Zuschauer sehen sich nicht mehr nur Inhalte an, sondern können sich auch beteiligen, etwas beitragen und sogar in den Mittelpunkt der Spielshows ihrer Lieblingsstreamer rücken.

BEIJING, 6. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Pwnk wurde Ende April auf Steam Wirklichkeit. Einer der Spielmodi, Pwnk Royale, ist ein Mini-Battle-Royale-Spiel, das Streamer mit ihrer Zuschauer-Community spielen können. Die Zuschauer nehmen an dem Echtzeit-Tintenfisch-Spiel teil, das wie eine auf Streaming basierende Gameshow funktioniert. In jeder Runde scheidet ein Fünftel der Teilnehmer aus, und der endgültige Gewinner erhält nach 30 Minuten Challenge alle Punkte. Die neue Art, das Streaming-Publikum anzusprechen, sorgte sofort für Aufsehen in der Streaming-Welt. Mehr als tausend Streamer sind seitdem der Pwnk-Discord-Community beigetreten.

Pwnk ist ein interaktives MMO-Gamecenter, das auf die Streamer-Community zugeschnitten ist. Die Pwnk-Welt ist ein Fantasy-Themenpark, der auf dem geheimnisvollen Pwnk-Archipel errichtet wurde. Mit dem ersten Steam-Launch gibt es 8 verschiedene interaktive Spielmodi. nach Angaben des Entwicklers von Pwnk werden jeden Monat 4 neue interaktive Spiele veröffentlicht. All diese interaktiven Spiele ermöglichen es den Streamern, mit ihren Communities über den Plattform-Chat zu spielen. Die Betrachter müssen keine zusätzlichen Clients herunterladen, sondern lediglich die Befehlseingabe über einfache Kommentare eingeben.

Pwnk arbeitet derzeit mit den führenden Live-Streaming-Plattformen wie Twitch und Meta zusammen, um interaktive Unterhaltungsinhalte der nächsten Generation zu erstellen, die Millionen von Spielern das Spielen per Video-Stream ermöglichen. Kurz nach dem Start auf Steam erhielt Pwnk überwältigende positive Reaktionen von der Streamer-Community auf Steam. Streamer empfehlen Pwnk als eines der ersten nativen interaktiven Cloud-Spiele.

Interaktivität ist der wichtigste Faktor, der Spiele und Streaming von herkömmlicher Unterhaltung unterscheidet, die Interaktion selbst wird zum treibenden Faktor für die Teilnehmer, die interaktiven Spiele zu genießen. Im Vergleich zu traditionellen Unterhaltungsformaten wie Videos will Pwnk ein Unterhaltungserlebnis der nächsten Generation bieten, das sich auf Interaktivität konzentriert.

Starscape Pte. Ltd, mit Sitz in Singapur, ist das Team hinter Pwnk. Starscape verfügt über ein multinationales Team mit engagierten Veteranen von Meta (ehemals Facebook), Bytedance, Tencent TiMi Studio und Funplus, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Spieleentwicklung und bei Social-Media-Plattformen verfügen. Für Investitionsanfragen wenden Sie sich bitte an feedback@starscape.live