FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rüstungshersteller Rheinmetall hat im Juni gute Chancen auf einen Dax -Aufstieg. Allerdings ist ihm dabei der Konsumgüterhersteller Beiersdorf dicht auf den Fersen. Womöglich könnten laut JPMorgan -Analyst Pankaj Gupta sogar beide aufsteigen und würden dann wohl die zwei einstigen Corona-Krisengewinner Delivery Hero und Hellofresh herausdrängen.

"Rheinmetall ist auf dem besten Weg in den Leitindex, wenn der Aktienkurs auf dem aktuellen Niveau bleibt", erwartet auch Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel. Auslöser sei der Ukraine-Krieg und seine Konsequenzen für die militärische Aufrüstung auch in Deutschland. Ähnlich wie Gupta sieht er auch Chancen für Beiersdorf, bleibt aber aktuell noch skeptisch, ob es tatsächlich zwei Dax-Aufsteiger geben wird. Als Absteiger in den MDax für mittelgroße Unternehmen sieht er zudem auch die beiden Lieferdienste.