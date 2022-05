Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Mit einem feierlichen Spatenstich wurde heute der offizielleBaubeginn für das UmweltHaus am Nürnberger Nordwestring eingeläutet. Einenachhaltige und ressourcenschonende Bauweise steht bei dem Bauprojekt an ersterStelle. Neben dem Firmensitz der UmweltBank werden hier nach der geplantenFertigstellung im Jahr 2025 auch moderne Büroflächen zur Miete sowie einBio-Fachmarkt mit Café eine Heimat finden."1997 nahm unser Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden in Nürnberg denGeschäftsbetrieb auf. Heute engagieren sich über 300 Mitarbeitende für unsereVision, eine lebenswerte Welt für uns und kommende Generationen zu schaffen",sagte UmweltBank-Vorstand Goran Basic anlässlich des heutigen Spatenstichs amNordwestring. "Daher ist es uns eine besondere Freude, dass wir mit dem heutigenSpatenstich den Baubeginn für ein Projekt erleben, das sinnbildlich für diesesVision steht" Die Bauarbeiten stehen dabei ganz im Zeichen von ökologischerNachhaltigkeit, Effizienz und Ressourcenschonung - getreu dem Grundsatz derUmweltBank, Ökonomie und Ökologie miteinander in Einklang zu bringen. NebenBeteiligten der zuständigen Bau- und Projektleitung sowie den Architektenkonnten sich heute auch Vertreter der Stadt Nürnberg vor Ort ein Bild machen.Dr. Michael Fraas, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg,sieht mit dem UmweltHaus nicht nur einen Meilenstein für die Entwicklung dernordwestlichen Außenstadt verbunden: "Durch das nachhaltige Baukonzept und diegelungene Einbindung auf Quartiersebene entsteht ein Projekt mitVorbildcharakter. Zusätzlich wirken Projekte wie das UmweltHaus als echterStandortfaktor für den gesamten Wirtschaftsstandort. Sie machen Nürnberg fürUnternehmen und Entwickler attraktiv und sind somit immer auch Ausgangspunkt fürweitere Entwicklungen. Das ist wichtig, um die starke Nachfrage nach modernenGewerbeflächen und Wohnraum zu decken."Nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2025 wird das UmweltHaus neben einemBio-Fachmarkt mit Café und Büroflächen zur Miete vor allem dem Hauptsitz derUmweltBank eine neue Heimat bieten. Das Konzept des Gebäudes ist auf einelangfristige und somit nachhaltige Perspektive angelegt, wie Ingrid Spengler vomplanenden Architekturbüro Spengler Wiescholek betonte: "Wir haben die Chance,nicht nur das Haus mit seinen weitestgehend naturbelassenen Materialien, sondernauch die Arbeitsplatzqualität neu zu denken, fern von den ausgetretenen Pfadendes Schematischen und Altbekannten. Es soll ein Haus sein, das den Stadtraumbereichert, Atmosphäre nach innen wie nach außen ausstrahlt und in demMitarbeitende und Besucher_innen sich wohlfühlen."