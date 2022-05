UN Corona und Ukraine-Krieg schaden Demokratie in Afrika

New York (dts Nachrichtenagentur) - UN-Entwicklungsexperten sehen im Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie ein großes Risiko für Demokratien in Afrika. Die Pandemie habe bereits "immense Unzufriedenheit" auf dem gesamten Kontinent hervorgerufen, sagte Ahunna Eziakonwa, Direktorin des Afrika-Büros des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) am Freitag.



Corona habe zig Millionen Menschen in die Armut gedrängt und die Demokratie in Teilen Afrikas "zurückgedrängt", fügte sie hinzu. Die Pandemie habe auch die Bemühungen zur Überwindung von Unsicherheit und Gewalt erschwert, fuhr die UNDP-Regionaldirektorin fort und verwies auf gewalttätigen Extremismus und Klimaschocks, die in den letzten Jahren weite Gebiete der Sahel-Region destabilisiert hätten. "Wir haben noch nie einen größeren Druck und eine größere Herausforderung in unserer Fähigkeit erlebt, Frieden und Entwicklung und einen gesunden Planeten aufrechtzuerhalten, als wir es heute erleben", so Eziakonwa.