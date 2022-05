Bochum (ots) - Materialwissenschaft ist ein Bochumer Schwerpunkt. Mit dem

Zentrum für Grenzflächendominierte Höchstleistungswerkstoffe, kurz ZGH, gewinnt

die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ein leistungsfähiges Kompetenzzentrum, von dem

die Forschungsarbeit von Materialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern

langfristig profitieren wird. Insgesamt bietet der Neubau rund 80 Forschenden

Platz, die interdisziplinär in verschiedenen Verbundforschungsprojekten

innerhalb des ZGH-Forschungsprogramms arbeiten.



Das Forschungskonzept des ZGH fußt auf dem Know-how der Werkstoffforscher, die

im fakultätsübergreifenden Materials Research Department der RUB organisiert

sind. Das Zentrum wurde als dritter Forschungsbau der RUB nach den Gebäuden

ZEMOS und ProDi fertiggestellt und wird mit knapp 40 Millionen Euro zu gleichen

Teilen vom Bund und vom Land finanziert, gebaut hat es der landeseigene Bau- und

Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Eröffnung hat am 6. Mai 2022 mit Gästen aus

Politik und Wissenschaft stattgefunden.





Isabel Pfeiffer-Poensgen, Wissenschaftsministerin des LandesNordrhein-Westfalen, sagt: "Werkstoffinnovationen sind Möglichmacher für eineganze Reihe von Spitzentechnologien wie zum Beispiel für elektrochemische Zellenzur Energiespeicherung in Batterien. Als Land fördern wir den Forschungsbau ZGHmit großer Überzeugung, denn Höchstleistungswerkstoffe leisten nicht nurwichtige Beiträge zum Klimaschutz, sondern erhöhen zugleich dieTechnologiesouveränität Nordrhein-Westfalens, Deutschlands und Europas - einUmstand, der angesichts der aktuellen geopolitischen Lage mehr denn je Bedeutungbesitzt. Auch in der Research Alliance Ruhr untermauen die drei großenRuhrgebietsuniversitäten diese Bedeutung mit dem jüngst ins Leben gerufenenResearch Center Future Energy Materials and Systems, das von der hochwertigenInfrastruktur im ZGH profitieren wird."Das Zentrum für Grenzflächendominierte Höchstleistungswerkstoffe hat großeBedeutung für die Werkstoffforschung. "Das ZGH verbindet Spitzenforschung mitanwendungsorientierten Ansätzen in einem interdisziplinären Kontext und sichertdamit der RUB eine national und international sichtbare Spitzenposition für dieAnalyse und Entwicklung von Höchstleistungswerkstoffen und deren Grenzflächen",so Rektor Prof. Dr. Martin Paul.Ziel der Forschung ist es, durch ein umfassendes Verständnis von GrenzflächenWerkstoffe zu entwickeln, die neue Kombinationen von strukturellen undfunktionellen Eigenschaften nutzen. Interne Grenzflächen und Oberflächen sindvon zentraler Bedeutung für die Eigenschaften von Materialien, da sie das