BERLIN/KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die ukrainische Regierung hält den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer erneuten Einladung nach Kiew aufrecht. Scholz könne einen "sehr starken politischen Schritt" unternehmen und am kommenden Montag in die ukrainische Hauptstadt kommen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag bei einer Veranstaltung der Londoner Denkfabrik Chatham House.

Am Montag will Russland mit einer Militärparade den "Tag des Sieges" feiern - dort wird am 9. Mai traditionell an den Sieg der sowjetischen Armee über Hitler-Deutschland erinnert. Scholz will sich am Sonntag in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung wenden und über den Ukraine-Krieg sowie das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 77 Jahren sprechen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas reist an dem Tag auf Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk nach Kiew - und könnte dort möglicherweise auch Selenskyj treffen.

Weiter Kritik an der Bundesregierung



Wochenlang gab es zwischen Kiew und Berlin Verstimmungen, weil ein Besuch von Steinmeier in Kiew nicht erwünscht war. Scholz hatte die Ausladung als Hindernis für eine eigene Reise bezeichnet. Am Donnerstag räumten Steinmeier und Selenskyj die Irritationen in einem Telefonat aus. Scholz kündigte wenig später an, dass Außenministerin Annalena Baerbock nach Kiew reisen werde.

Nachhaltig entspannt haben sich die Beziehungen dadurch aber offensichtlich nicht: Selenskyj äußerte am Freitag bei seinem Online-Auftritt erneut Kritik, als er gefragt wurde, ob er mit der Unterstützung aus der EU und insbesondere aus Deutschland zufrieden sei. Einerseits würden Sanktionen verhängt, gleichzeitig aber auch Verträge mit Russland unterschrieben, sagte er. "Das ist nicht richtig. Das ist Heuchelei."

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte der Bundesregierung am Freitagmorgen vorgeworfen, "Märchen" über Waffenlieferungen zu erzählen. Im Deutschlandfunk sagte er zudem, keinen Anlass zu sehen, sich bei Scholz dafür zu entschuldigen, ihn im Streit um die Ausladung Steinmeiers eine "beleidigte Leberwurst" genannt zu haben.

Bundesregierung will Ukraine moderne Artilleriesysteme liefern

Deutschland sagte der Ukraine am Freitag die Lieferung von sieben Panzerhaubitzen 2000 zur Unterstützung gegen den russischen Angriff zu. Sie sollen als Teil eines Gesamtpakets mit Ausbildung und Munition bereitgestellt werden, kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bei einem Besuch in der Slowakei an.