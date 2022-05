Die Lösung für einfaches Kryptowährungs-Mining ist da

Helsinki (ots/PRNewswire) - Dual Miners ( http://www.dualminers.com/ ) hat die

45-Millionen-Dollar-Marke bei den Bestellungen und Vorverkäufen überschritten.

Die neu eingeführten Mining-Rigs von Dual Miners haben das übertroffen, was

derzeit auf dem Kryptowährungsmarkt zur Verfügung steht. Der Grund dafür liegt

nahe: sie haben das Mining mit dieser Innovation unverwechselbar und einfach

gemacht. Was es noch einfacher macht, ist die Installationsanleitung, die mit

der Maschine geliefert wird. Sie brauchen kein Technologie-Experte zu sein, um

zu verstehen, wie es funktioniert.



Aufgrund der Fortschritte in der ASIC-Chip-Technologie hat Dual Miners Ltd dreiLösungen entwickelt, die für eine einfache Verwendung vorkonfiguriert sind undeine Investitionsrendite in nur einem Monat versprechen. Das Unternehmen, dasvon einigen der erfahrensten Spezialisten der Kryptowährungs-Mining-Branchegeleitet wird, hat seinen Sitz in Großbritannien.Laut einer Unternehmensmitteilung umfasst das aktuelle Angebot des UnternehmensDualPro, DualPro Max und das neueste DualPremium, die alle darauf ausgelegtsind, lukrative Operationen auf der Blockchain der Wahl zu unterstützen.Dual Miners wurde in London gegründet und ist ein Chip-Design- undFertigungsunternehmen mit Niederlassungen in Finnland, Südkorea und Australien.Es beschäftigt eine Reihe von Teams mit fundiertem Wissen zu einer Vielzahl vonThemen, darunter Blockchain-Technologie und technologisches Design.Verbraucher können Grafikprozessoren von dem Unternehmen erwerben, das auchKrypto-Wallet-Entwicklungsdienste anbietet. Das Unternehmen ist auf dreiKontinenten vertreten. Die beträchtliche Menge an Markterfahrung hat Dual Minerseinen guten Ruf im Blockchain-Geschäft eingebracht.Daher übernimmt Dual Miners sowohl den Versand als auch die Einfuhrzölle, sodass die Verbraucher nur die Kosten für das Gerät tragen müssen und alleserhalten, was sie für den Einstieg benötigen, ohne dass zusätzliche Ausgabenanfallen.Informationen zu Dual MinersDual Miners wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die weltweit ersten führendendualen Kryptowährungs-Miner zu entwickeln und zu vermarkten, die entweder dieSHA-256- oder die Scrypt-Technologie verwenden. Das Unternehmen bezeichnet sichals erstes Dual-Mining-Unternehmen der Welt. Mit dem DualPro wollten wir mehrLeistung zu geringeren Kosten bieten, als dies bisher in der Branche möglichwar. Dual Miners hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros in mehrerenanderen Städten auf der ganzen Welt, unter anderem in den Vereinigten Staaten.Auf der Website http://www.dualminers.com/ finden Sie weitere Informationen überdas Unternehmen und seine Produkte.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dualminers.com/Pressekontakt:Michael Scott,michael@dualminers.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162840/5215751OTS: Dual Miners Limited