Sotheby's New York präsentiert 1 MILLIARDE $ IN MODERNER UND KONTEMPORÄRER KUNST

The Modern Evening Sale Mit das Wertvollsten, was je inszeniert wurden

Contemporary Evening Sale

Mit herausragendem Angebot an Werken deutscher Künstler,

Angeführt von dem am höchsten geschätzten Werk von Georg Baselitz, das jemals auf einer Auktion angeboten wurde

The Now Sale

In dem Künstlerinnen die männlichen Kollegen übertreffen

NEW YORK, 7. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Während sich der Kunstmarkt auf die größte Saison vorbereitet, die er je gesehen hat, wird heute in den New Yorker Galerien von Sotheby's das gesamte Programm der Mai-Auktionswoche der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Ausstellung und der Verkauf werden von einer Abendversteigerung von 30 Meisterwerken aus der Macklowe Collection - einer der größten Sammlungen, die je auf den Markt gekommen sind - eingeleitet, deren Schätzwert sich auf etwa 1 Milliarde Dollar beläuft, was dem Rekord vom letzten November entspricht. Eine frühere Versteigerung von Werken aus dieser Sammlung, die im November letzten Jahres bei Sotheby's in New York stattfand, erzielte eine Rekordsumme von 676,6 Millionen Dollar und war damit die wertvollste Versteigerung von Werken aus einem einzigen Eigentümer, die jemals stattgefunden hat. Das Angebot in dieser Saison ist nicht weniger aufregend und umfasst wichtige Werke von Gerhard Richter, Mark Rothko, Andy Warhol, Sigmar Polke, Willem de Kooning und vielen anderen. Zu den Höhepunkten gehören:

Ein monumentales Selbstporträt von Andy Warhol (Schätzung 15/20 Millionen Dollar). Dieses überlebensgroße Porträt wurde 1986 gemalt, nur wenige Monate vor Warhols Tod im Februar 1987, und wurde bisher nur zweimal ausgestellt.

(Schätzung 15/20 Millionen Dollar). Dieses überlebensgroße Porträt wurde 1986 gemalt, nur wenige Monate vor Warhols Tod im Februar 1987, und wurde bisher nur zweimal ausgestellt. Ein wichtiges und bisher ungesehenes Werk von Mark Rothko aus dem Jahr 1960, einem entscheidenden Jahr für den Künstler (Schätzung 35/50 Mio. $).

Gerhard Richters spektakuläres großformatiges Seestück (Schätzung 25/35 Mio. $), ein ätherisches Werk, das Aspekte von Richters fotobasierter Malerei aufgreift und seine abstrakten Tendenzen vorwegnimmt.

Sotheby's Modern Evening Auction - eine der wertvollsten Auktionen dieser Art, die jemals von Sotheby's veranstaltet wurde, wird der Versteigerung der Macklowe Collection am nächsten Tag folgen. Der Verkauf umfasst: