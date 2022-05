BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zu TV-Rede von Scholz:

"Die TV-Ansprache ist in Sachen Kanzler-Kommunikation bemerkenswert. Die, das weiß man, ist ausbaufähig. Am Anfang seiner Amtszeit machte sich Olaf Scholz rar, zu Beginn des Ukraine-Krieges flüchtete er sich oft ins Vage und ließ Führungsqualitäten vermissen. Zuletzt purzelten auch noch seine Umfragewerte. Mit der Ansprache könnte Scholz klare Botschaften ans Volk bringen, die G7-Konferenz mit Selenskyj am Sonntag einstreuen und Putin vor der Siegesfeier in Moskau ein wenig die Schau stehlen."/al/DP/men