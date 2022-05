"Das politische Timing der Ankündigung könnte besser nicht sein: Der diplomatische Konflikt zwischen Berlin und Kiew ist beigelegt, deutsche Spitzenpolitiker werden in Kürze in die Ukraine reisen. Die Lieferung moderner Waffensysteme unterstreicht, dass es Deutschland ernst meint mit der Unterstützung für das Land."/al/DP/men

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer