Am 9. Mai ist alles vorbei

Und wo ich gerade schon beim Reimen bin: Ich weiß nicht, ob Sie noch Geschichtszahlen in der Schule auswendig lernen mussten, wahrscheinlich nicht, denn heute steht ja alles im Internet. Alles, was früher in Köpfen war, befindet sich heute in Netzen. Wie die Fische.

Wir haben uns jedenfalls damals mit Eselsbrücken geholfen: drei, drei, drei bei Issos Keilerei. So richtig weitergeholfen hat das natürlich nicht, diese Brücken sind heute auch alle weg. Geblieben sind nur die Esel.

Würde man heute reimen, fiele mir auf zwei, zwei auch eine Menge ein. Des Westens Einerlei. Vielleicht auch Putins Geiferei. Oder noch besser seine Greiferei.

Egal, was der mächtigste Mann der Welt am 9. Mai, dem großen russischen Festtag des Sieges über Nazideutschland beschließen wird, ich bin mir sicher, dass die Strategie des Westens dagegen nicht aufgeht.

Der mächtigste Mann der Welt? Ja, weil ALLE vor ihm Angst haben. ALLE.

Und es kommen jetzt Dinge ans Licht, die auf mich genauso schockierend wirken wie das damals bei der Vergasung von Juden durch die Nazis der Fall gewesen sein muss. Denn wir wissen heute ja, dass Moskau zielstrebig das ukrainische Volk ausrotten möchte.

Es geht Putin nicht nur um die Landnahme, er möchte die ukrainische Ethnie so weit es geht vernichten. Und dazu hatten die Soldaten Listen dabei, wer alles umgebracht werden soll. Die Führungspersonen und die Intelligentia vernichten und den Rest russifizieren, das ist Putins Strategie.

Was sollen unsere Waffenlieferungen dagegen ausrichten? Vor allem, wenn Putin am 9. Mai die Mobilmachung erklärt und plötzlich die dreifache oder vierfache Zahl an Soldaten antreten? Das sind doch alles nur Alibis unsererseits.

Und die Sanktionen? Bisher haben wir uns damit nur ins eigene Bein geschossen. Auch die Ankündigung eines Öl-Embargos ab Ende des Jahres bringt Putin JETZT durch die gestiegenen Ölpreise erst einmal mehr Geld in die Kasse.

Wenn der Boykott dann kommt, gibt es die Ukraine wahrscheinlich gar nicht mehr. Besser wäre es wohl, SOFORT Zölle auf Öl zu erheben.

Aber bei der westlichen Strategie passt wirklich alles zusammen. Alles.

Ich denke, wenn das die Antworten der freien und demokratischen Gesellschaften auf brutale Aggressoren sind, dann haben freie und demokratische Gesellschaften keine Zukunft mehr.

Bernd Niquet