Ondo Protocol startet Token-Verkauf auf Coinlist

Road Town, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) - Im Einklang mit der

Mission von Ondo Protocol, den Zugang zu anspruchsvollen Finanzdienstleistungen

zu demokratisieren, startet Nami Industries, eine Tochtergesellschaft von Ondo

Finance, seinen ersten ONDO-Token-Verkauf auf Coinlist. https://c212.net/c/link/

?t=0&l=de&o=3528419-1&h=2579205533&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D

0%26l%3Den%26o%3D3528419-1%26h%3D305336056%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsales.coinl

ist.co%252Fondo%26a%3DRegistrations&a=Anmeldungen sind bis zum 9. Mai um 12:00

UTC möglich. Der offizielle Verkauf, der sich nur an Einwohner ausgewählter

Gerichtsbarkeiten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3528419-1&h=1683188393&u=

https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3528419-1%26h%3D2708

359391%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcoinlist.co%252Flegal%26a%3Dselect%2Bjurisdicti

ons&a=ausgew%C3%A4hlter+Gerichtsbarkeiten) richtet, beginnt am 12. Mai um 17:00

UTC.



Das ONDO-Token wird als zugrundeliegendes Governance-Token für das zugehörige

Ondo-DAO dienen, das das dezentrale Kontroll- und Anreizsystem darstellen wird,

damit diejenigen, die einen Mehrwert für Ondo Protocol und seine Benutzer

schaffen, zu Verwaltern des Protokolls werden können. Zunächst wird die DAO

selbst der Hauptanbieter der Investmentbanking-Dienstleistungen von Ondo sein,

aber im Laufe der Zeit können andere, einschließlich anderer DAOs, Produkte auf

der Plattform erstellen. Die DAO kann auch Anreize in Form von ONDO-Token

verteilen, um diese Schöpfer zu belohnen.