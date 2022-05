DAX – Gibt es einen Show-Down im DAX?

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Der Dow Jones hatte die Abwärtstrendlinie bereits gebrochen und hinter sich gelassen. Im Bereich von 35.000 Punkten stand der Index sogar davor einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Allerdings scheiterte er an den Tops von Ende März. Inzwischen wurde die alte Abwärtstrendlinie wieder unterschritten. Zum Wochenschluss fiel er dann erneut in die Unterstützungszone zurück. Die Divergenzen und Verkaufssignale bei den Indikatoren dürften abgearbeitet sein. Kaufsignale sind noch keine zu erkennen. Zuletzt haben die Umsätze etwas angezogen. Dies ist bei der erhöhten Volatilität nicht verwunderlich. Ob die Unterstützung halten wird, zeigt sich zum Wochenauftakt.

Die Lage beim DAX ist weiterhin angespannt. Die jüngste Anstiegsbewegung führte den deutschen Leitindex bis an die Abwärtstrendlinie, die inzwischen etabliert ist. Ein Bruch konnte erneut nicht generiert werden. Entsprechend haben die Indikatoren wieder nach unten abgedreht. Der MACD-Indikator verläuft flach an der Null-Linie. Die Umsätze sind auf niedrigem Niveau stabil. Dies bedeutet, dass noch immer kein Abgabedruck besteht. Allerdings ist der DAX nun an einer alten Widerstandszone angekommen. Sollte er diese nicht als Unterstützung nutzen können, besteht die Gefahr, dass die Tiefstwerte, die kurz nach Kriegsausbruch generiert wurden, erneut getestet werden. Somit bleibt die Lage weiter angespannt und abhängig von den Nachrichten, die aus der Ukraine kommen und natürlich auch der Inflationsentwicklung.

