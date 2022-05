LONDON (dpa-AFX) - Ein Konsortium um US-Milliardär Todd Boehly übernimmt den FC Chelsea. Der Kaufpreis für den Premier-League-Club mit Trainer Thomas Tuchel beträgt 2,5 Milliarden Pfund, etwas mehr als drei Milliarden US-Dollar. Das teilte der englische Fußball-Club am Samstag mit. Der Verkauf werde voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen, vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, hieß es weiter.

"Das gibt uns eine Perspektive", sagte Coach Tuchel mit Blick auf den anstehenden Verkauf, der hoffentlich so schnell wie möglich umgesetzt werde. Es seien "gute Nachrichten". In der Premier League verspielte Tuchels Team am Samstag in der Nachspielzeit den Sieg, kam gegen die Wolverhampton Wanderers nach 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (0:0).