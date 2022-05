Frankfurt am Main (ots) - Sind Innenstädte und die ortsansässigen Händler und

gewerblichen Anbieter für die Generationen Y und Z relevant - oder längst von

Online-Shops und digitalen Plattformen aus dem Relevant-Set verdrängt? Ein

gemeinsames Forschungsprojekt von Das Telefonbuch und der Universität Koblenz

zeigt: Die Beliebtheit vitaler Innenstädte ist bei jungen Verbrauchern

ungebrochen - egal ob bei der Gen Y und der Gen Z. Allerdings laufen lokale

Händler und Dienstleister Gefahr, das Potenzial bei den 16- bis 32-Jährigen

nicht auszuschöpfen.



Innenstädte als fester Bestandteil der Freizeitgestaltung der Gen Y und Gen Z





Wie die Ergebnisse des Projekts zeigen, genießen es die Befragten der Gen Y undGen Z, in ihrer Freizeit "in die Stadt" zu gehen, dort zu verweilen, sich mitFreunden zu treffen, einzukaufen und die Atmosphäre zu erleben. Während einigeden Innenstadtbesuch zur digitalen Entschleunigung nutzen, sind sich dieBefragten grundsätzlich einig: eine bestmögliche digitale Infrastruktur istihnen wichtig. Entgegen des Klischees, Gen Y und Z wären digitale Dauernutzer,nutzen diese Generationen das digitale Angebot pragmatisch: Wenn es ihnen keinenMehrwert bringt, wird es nicht genutzt."Mit den Generationen Y und Z drängen die nächsten kaufkräftigenhaushaltsführenden VerbraucherInnen auf den Markt. Deren Erwartungen gerecht zuwerden ist eine echte Herausforderung für Städte und die gewerblichen Anbietervor Ort. Die Herausgebergemeinschaft von Das Telefonbuch unterstützt kleine undmittelständische Betriebe hierbei gezielt mit einem bedarfsgerechten Beratungs-und Dienstleistungs-Portfolio", erläutert Dirk Schulte, Geschäftsführer der DasTelefonbuch Servicegesellschaft mbH.Verschenktes Potenzial: Gen Y und Gen Z vermissen digitale AngeboteWie die Befragung zeigt, schafft ein attraktives digitales Angebot eine stärkereNachfrage: Digitale Möglichkeiten wie Online-Informationsseiten oder digitaleTerminbuchungstools sind den Befragten nicht nur grundsätzlich wichtig - siewerden vielmehr häufiger und intensiver genutzt, wenn sie flächendeckendangeboten werden. Genau an dieser Stelle sehen die Befragten ein massivesdigitales Defizit bei lokalen Händlern und Gewerbetreibenden: sie sind häufignicht online präsent, Online-Shops sind zu selten verfügbar.Gleichzeitig fehlt es an der digitalen Buchbarkeit von Dienstleistungen undServices wie beispielsweise Click & Collect sowie Tisch- oderTermin-Reservierungen. Zusätzlich möchten sich die Befragten online über das vorOrt verfügbare Angebot informieren - entsprechend wichtig sind