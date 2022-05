Freiburg im Breisgau (ots) - Weltweit erste Fertigungsanlage für

Schindel-Matrix-Solarmodule geht in Betrieb



- M10 Industries AG und ZAHORANSKY AG gründen Joint Venture zur Herstellung und

Vermarktung der Modul- Fertigungstechnologie

- Fraunhofer ISE: "Matrix-Schindelmodule sind prädestiniert für integrierte

Anwendungen"

- M10 Solar Equipment GmbH - Finalist bei dem "Intersolar Innovation Award 2022"

- Weltweit erste Fertigungsanlage für Schindel-Matrix- Solarmodule geht in

Betrieb.



Innovative Schindel-Matrix-Solartechnologie:





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nach einer Rekord-Entwicklungszeit von nur sieben Monaten hat das Forschungs-und Entwicklungskonsortium bestehend aus Fraunhofer-Institut für SolareEnergiesysteme ISE und M10 Industries AG eine Fertigungsanlage zur Herstellungvon Schindel-Matrix-Solarmodulen in die Serienreife gebracht.Als erste Maschine in der Modul-Produktionslinie bestimmt die einzigartigeSolarzellen-Verschaltungsanlage "SURFACE" maßgeblich die finale Form desSolarmoduls. Die konventionelle Zellen-Verlegungsweise, welche die Zellenvertikal ausrichtet und als String verschaltet, wird abgelöst durch einvollflächiges Verlegen von Zellstreifen, wobei diese überlappend verschaltet undvertikal versetzt gelegt werden. Der Solarstrom fließt vollflächig durch dieseModul-Matrix wobei die Zellen jeder Reihe seriell und mit den angrenzendenReihen parallel verschaltet sind. Die Vorteile liegen einerseits in derwesentlich größeren Leistungsausbeute bei Teilverschattung der Module undandererseits in einem wertvollen Erscheinungsbild in Kombination mit einereinfachen Skalierbarkeit der Modulgröße. . Dies wird neue Einsatzgebiete in derGebäude- und Fahrzeugintegrierten PV erschließen.Die Verschaltungsanlage "SURFACE" kann bis zu 12.000 PV-Zellenstreifen proStunde verarbeiten. Zudem können Modulgrößen von einer Dachziegelgröße bis zueiner Größe von 1,30m x 2,30m produziert werden. Die Verlegung der Zellstreifenkann mit großen Freiheitsgraden programmiert werden. Ein Abstand von bis zu 3 cmzwischen den horizontal angeordneten Zellen erlaubt großeGestaltungsmöglichkeiten, sodass teiltransparente Glas-Glas-Module möglich sind.Bemerkenswert ist, dass die "SURFACE" die weltweit erste Verschaltungs-Maschineist, die sowohl alle Zellentypen (z.B. PERC, TOPCon, HJT, usw.) als auchZell-Formate (M0 bis M12) verlegen kann.Hinzu kommt ein Umweltvorteil gegenüber herkömmlichen Modulen durch die 100Prozent bleifreie Verschaltung der Zellen. Durch die besonders kompakte, aberauch servicefreundliche Bauweise der M10-Verbindungsmaschine ist eine