Wirecard-Skandal De Masi macht BND schwere Vorwürfe

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Wirecard-Skandal hat der ehemalige Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi (Linke) dem Bundesnachrichtendienst (BND) schwere Vorwürfe gemacht. Der BND habe in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem russischen Nachrichtendienst FSB über die Auslieferung des gesuchten Ex-Wirecard-Vorstands Jan Marsalek gestanden, sagte er dem Magazin "Cicero".



Der Auslandsgeheimdienst habe dabei angeblich in näherem Kontakt mit dem FSB gestanden als bisher bekannt war. "Derzeit häufen sich Informationen, wonach die Verhandlungen bereits weiter fortgeschritten waren als bisher öffentlich eingeräumt wurde", so De Masi. "Die russische Seite soll dabei auch schon konkrete Forderungen für die Auslieferung von Marsalek gestellt haben."