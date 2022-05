KIEL (dpa-AFX) - Die CDU hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein klar gewonnen. Nach den ersten Prognosen von ARD und ZDF lagen die Christdemokraten von Ministerpräsident Daniel Günther deutlich vor Grünen und SPD und konnten sich bei der Wahl am Sonntag im Vergleich zu 2017 erheblich verbessern./jr/sam/faa/lkl/DP/men

Prognosen CDU gewinnt Landtagswahl in Schleswig-Holstein

