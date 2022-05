Abu Dhabi lanciert ein wettbewerbsfähiges "Summer Pass"-Angebot, um Reisende für die VAE-Hauptstadt in diesem Sommer zu begeistern

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Die neue Kampagne "Summer Like You Mean It"

ruft Reisende dazu auf, ihren Urlaub mit Abu Dhabis breitem Angebot an

einzigartigen Weltklasse-Erlebnissen aufzuwerten



Da sich der Tourismus weltweit erholt und der Nahe Osten das ganze Jahr über

Erlebnisse bietet, startet Abu Dhabi eine neue Destinationskampagne, die

Reisende dazu inspiriert, die Hauptstadt der VAE während der Sommersaison zu

besuchen und das unglaubliche Preis-Leistungs-Verhältnis in den Hotels und bei

den weltweit führenden Attraktionen zu erleben, wie es sonst nirgendwo auf der

Welt der Fall ist. Die neue Kampagne stellt die Leidenschaften eines jeden

Reisenden in den Mittelpunkt und zeigt einzigartige und unvergessliche Abu

Dhabi-Erlebnisse, die im Sommer auf Besucher warten.