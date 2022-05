BERLIN (dpa-AFX) - Das von der Bundesregierung beschlossene "Recht auf schnelles Internet" droht nach Ansicht eines CSU-Politikers ins Leere zu laufen. Weil bei dem Rechtsanspruch auch relativ schlechtes Satelliten-Internet einbezogen werden soll, werde es Haushalten in Randlagen keinen Vorteil bringen, sagte der digitalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Reinhard Brandl, mit Blick auf eine Verordnung, die am Montag Thema im Digitalausschuss des Bundestages ist. "Die Bundesregierung will die Bürger in diesen Randlagen bei dem Rechtsanspruch auf Grundversorgung mit einem Satellitenanspruch vertrösten - das ist ein Armutszeugnis."

Der Oppositionspolitiker bezieht sich dabei auf einen Passus in der Verordnung, demzufolge schwaches Satelliteninternet einbezogen werden soll. Das heißt: Bekommt man in seinem Haus am Waldrand nur mieses Festnetz-Internet, dürfte einem der Gang zur Bundesnetzagentur wenig helfen. Denn die Regulierungsbehörde könnte dann feststellen, dass die Versorgung vor Ort zwar schlecht ist, aber das sogenannte geostationäre Internet ja zur Verfügung steht - dann wäre das "Recht auf schnelles Internet", wie das Regelwerk genannt wird, erfüllt.