BERLIN (dpa-AFX) - Zugreisende zwischen Berlin und Leipzig müssen sich in den kommenden Tagen auf Umleitungen und Ausfälle einstellen. Von diesem Montag an bis zum 19. Mai dauern die Fahrten einzelner Fernverkehrszüge etwa 45 Minuten länger, wie die Deutsche Bahn ankündigte. Bei einigen Fahrten entfällt demnach der Halt in Lutherstadt Wittenberg.

Auf der Regionalbahn-Linie RE3 zwischen Lutherstadt Wittenberg und Stralsund/Schwedt kommt es an bestimmten Tagen zwischen Ludwigsfelde und Lutherstadt Wittenberg am späten Abend auf einzelnen Abschnitten zum Ausfall einzelner Fahrten. Die Züge sollen den Angaben zufolge mit Bussen ersetzt werden.

Grund für die Verzögerungen und Ausfälle sind laut Bahn Modernisierungsarbeiten an der Strecke Leipzig-Berlin. Die Strecke werde mit dem Europäischen Zugkontrollsystem ETCS ausgerüstet. Von 23. Juni bis 6. Juni soll es weitere Einschränkungen geben./fdu/DP/zb