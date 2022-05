"Mit der Wahl in Schleswig-Holstein wird zumindest vorläufig ein Schlussstrich gezogen unter die Geschichte des Niedergangs der CDU. Ohne diesen vorläufigen Schlussstrich stünde Merz wie ein erfolgloser Konkursverwalter von Angela Merkels Erbe da. Der Triumph sichert Günther für fünf Jahre die Macht. Merz kann sich vorerst aber nur eine Woche lang freuen. Dann steht die nächste, wichtigere Bewährungsprobe für seine Partei in Nordrhein-Westfalen bevor, dem bevölkerungsreichsten der 16 Bundesländer."/zz/DP/men

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zur Wahl in Schleswig-Holstein:

Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu Wahl in Schleswig-Holstein

