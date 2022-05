DGB wählt neue Vorsitzende - Fahimi soll auf Hoffmann folgen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wählt an diesem Montag einen neuen Vorstand. Als Nachfolgerin des scheidenden DGB-Chefs Reiner Hoffmann steht die SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi zur Wahl. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der Dachorganisation. Gewählt wird turnusgemäß für vier Jahre. Der 22. DGB-Bundeskongress startete am Sonntag mit einer Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier./bw/DP/men