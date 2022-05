Parteien erörtern Wahlergebnis im Norden

In Kiel beraten am Nachmittag und Abend die Gremien der Landesparteien über das weitere Vorgehen. Ministerpräsident Günther hat bereits angekündigt, mit seinen bisherigen Jamaika-Koalitionspartnern FDP und Grüne jeweils über ein neues Bündnis sprechen zu wollen. Seine Union hätte auch mit nur einem von beiden eine Mehrheit oder auch zusammen mit dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW), der Partei der dänischen Minderheit./and/DP/zb

BERLIN/KIEL (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein kommen die Führungsgremien der Bundesparteien an diesem Montag in Berlin zusammen, um Schlüsse für die nächste Abstimmung am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen zu ziehen. Im Norden hat die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther einen fulminanten Wahlsieg errungen. Er tritt am Mittag zusammen mit Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz vor die Presse. Die SPD-Spitze um Parteichef Lars Klingbeil bereitet das Kieler Fiasko zusammen mit dem Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller auf. Auch die Spitzen von Grünen, FDP, Linken und die AfD stellen sich den Fragen der Medien.

