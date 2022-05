Für Macron ist der Besuch bei Scholz die erste Auslandsreise nach seiner Amtseinführung am Wochenende. Vor zwei Wochen wurde er als französischer Präsident wiedergewählt. Der rasche traditionelle Antrittsbesuch zeuge davon, wie wichtig das deutsch-französische Tandem sei, hieß es aus Kreisen des Élyséepalasts./rbo/DP/men

Der SPD-Politiker Scholz und der Liberale Macron wollen auch weitere internationale Themen in den Blick nehmen: die Situation in der afrikanischen Sahelzone, das Verhältnis zur Balkanregion und die Beziehung der Europäischen Union zu China. Auf der Agenda stehen zudem der Klimawandel, die Ernährungssicherheit und die Raumfahrt.

BERLIN (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron reist am Montagabend erstmals nach seiner Wiederwahl für ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach Berlin. Ab 18.00 Uhr wollen sich beide unter anderem zum Krieg in der Ukraine und zur europäischen Souveränität austauschen. Die Aspekte Verteidigung und Energieversorgung sollen dabei im Zentrum stehen.

Frankreichs Präsident Macron trifft Kanzler Scholz in Berlin

