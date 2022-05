KIEW/BERLIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Vor den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" über Hitler-Deutschland in Moskau haben die USA und die anderen G7-Staaten neue Sanktionen gegen Russland verkündet. Grund dafür ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wie das Weiße Haus in Washington am Sonntag weiter mitteilte, hatten die G7-Regierungschefs zuvor in einer Schaltkonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen.

Moskau verstärkte die Bemühungen, im Osten der Ukraine Geländegewinne zu erzielen. Dabei kam es auch zu einem möglicherweise folgenschweren Angriff, bei dem eine Bombe eine Schule traf. Am Sonntag besuchten unter anderem Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und US-Präsidentengattin Jill Biden die Ukraine, um ihre Solidarität auszudrücken. Jill Biden traf in der westlichen Stadt Uschhorod mit Selenskyjs Ehefrau Olena Selenska zusammen, die erstmals seit Kriegsbeginn öffentlich auftrat.