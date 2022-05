BERENBERG stuft Siemens Gamesa auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: Siemens Gamesa

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 19,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach vollständigen Quartalszahlen von 19,50 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anhaltenden Probleme mit landgestützten Windkraftanlagen setzten zunehmend die Bilanz unter Druck, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass das Unternehmen den Jahresausblick weiter ausgesetzt habe. Positiv hob Tarr indes die höheren Verkaufspreise für neue Aufträge hervor./gl/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.