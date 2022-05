Australische Goldaktien sehr schwach, Palladium unter 2.000 $/oz

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Außenministerin Annalena Baerbock betont, dass alle russischen Soldaten das Land verlassen müssen, auch die Krim.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson sprechen von einem „Sieg“ der Ukraine.US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nennt das amerikanische Kriegsziel im „Ukrainekrieg“: „Wir wollen Russland in einem Maße geschwächt sehen, dass es dem Land unmöglich macht, zu tun, was es in der Ukraine mit der Invasion getan hat“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 57.289 Euro/kg, Vortag 57.261 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 22,11 $/oz, Vortag 22,33 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 943 $/oz, Vortag 953 $/oz). Palladium bricht ein (aktueller Preis 1.973 $/oz, Vortag 2.108 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich stabil. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 112,77 $/barrel, Vortag 111,44 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,4 % oder 2,0 auf 138,5 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Freeport 4,4 %. Endeavour befestigen sich 0,8 % (Vortag +1,7 %) und Newmont 0,7 %. Bei den kleineren Werten verlieren Argonaut 5,6 %, McEwen 4,8 % und Vista 4,7 %. Galiano zieht 7,3 % an. Bei den Silberwerten brechen Santacruz 9,2 %, Guanajuato 8,6 % und Aya 6,0 % ein. Metallic verbessert sich 4,9 %.