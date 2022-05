Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,13 $ , was eine Steigerung von +2,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Am Freitag schlossen die US-Börsen nach einem wechselhaften Verlauf im Minus. Der Mix aus steigenden Zinsen, hoher Inflation und einer schwächelnden Konjunktur belastete die Stimmung. Angesichts dieser Ausgangslage bleibt der Druck auf die Fed hoch, mit einer verschärften Geldpolitik der Inflationsbekämpfung den Vorrang gegenüber der Konjunktur einzuräumen. Der Dow Jones sank um 0,3 % auf 32.899 Punkte, während der S&P um 0,57 % auf 4.123 Punkte nachgab. Der Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Minus von 1,2 % bei 12.693 Punkten. Bei den Einzelwerten stach der Adidas-Rivale Under Armour negativ heraus. Nach einem Quartalverlust und einem schwachen Ausblick brach die Aktie am Freitag um rund 24 % auf 10,89 $ ein. Seit Mitte November 2021 hat sich der Kurs des Sportartikelherstellers damit fast gedrittelt. Da die Märkte in Asien ebenfalls schwach tendierten, bleibt der Dax heute ebenfalls unter Druck. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,36 % bei 13.624,92 Punkten. Unsere weiteren Meldungen: