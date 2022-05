Nasdaq und S&P 500 stehen vor entscheidenden Wegmarken: entweder bestätigt sich ein Doppel-Boden - oder es geht deutlich tiefer für die Aktienmärkte! Fakt ist: die Fed hat die Rally seit März ermöglicht - die Fed verwandelt nun aber mit ihrer geldpolitischen Wende die Rally in einen Bärenmarkt. Die Stimmung ist im Keller, viele Parameter am Anschlag - daher sollten die Bullen diese Chancen nutzen. Heute die alljährliche Siegesparade in Moskau zum Sieg über Nazi-Deutschland - wird Putin die General-Mobilmachung ausrufen (dann müsste er jedoch zugeben, dass es sich um einen Krieg handelt!). Sollte das nicht passieren, könnten die Aktienmärkte eine kurzfristige Rally absolvieren. Aber: solange die Fed nicht wieder umsteuert, ist ein Bullenmarkt für Nasdaq und S&P 500 nicht wieder in Sicht..

