Wer der BMW-Aktie in Zeiten der gestiegenen allgemeinen Verunsicherung der Märkte in den nächsten Monaten nur begrenztes Steigerungspotenzial prognostiziert, könnte eine Investition in Discount-Puts in Erwägung ziehen. Mit diesen Produkten können Anleger nicht nur bei einem fallenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite erzielen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de könnte die positive Reaktion auf die Zahlen für das erste Quartal das Ende der Anfang April begonnenen Seitwärtsbewegung bei der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) einleiten und die Erholung seit dem Tief vom März bei 67,58 Euro fortgesetzt werden. Kann sich die Aktie oberhalb des Zwischenhochs bei 78,68 Euro etablieren, dann könnte ein Anstieg an den Widerstand bei 83,26 Euro folgen. Gelingt es der Aktien hingegen nicht, diese Marke zu erreichen oder fällt sie unter die mittelfristige Unterstützung bei 76,55 bis 77,06 Euro, dann wäre ein Verkaufssignal aktiv, das zu einem Kursrutsch auf das Tief bei 67,58 Euro führen könnte.

Discount-Put-Optionsschein mit Floor bei 85 Euro

Der BNP-Discount-Put auf die BMW-Aktie mit Basispreis 90 Euro, Floor bei 85 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.9.22, ISIN: DE000PF9J1V7, wurde beim BMW-Aktienkurs von 79,10 Euro mit 4,32 – 4,37 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Floors von 85 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Floor, im vorliegenden Fall mit 5 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in vier Monaten einen Ertrag von 14,41 Prozent (=43 Prozent pro Jahr).

Notiert die BMW-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Floor, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die BMW-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 87 Euro, dann wird der Schein mit 3,00 Euro zurückbezahlt usw. Oberhalb von 90 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Floor bei 90 Euro

Der HVB-Discount-Put mit Basispreis bei 95 Euro, Cap bei 90 Euro, BV 1, Bewertungstag 14.9.22, ISIN: DE000HB0FSY0, wurde beim Aktienkurs von 79,10 Euro mit 4,51 – 4,68 Euro quotiert.

Da auch dieser Schein am Laufzeitende mit 5,00 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Floors von 90 Euro notiert, ermöglicht er eine Renditechance von 6,83 Prozent (=14 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs am 14.9.22 oberhalb von 90 Euro befindet.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.