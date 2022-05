Neues Management mit neuer Strategie: Deutlich höhere F&E-Investitionen dürften Bottom-line spürbar belasten



Vita 34 hat jüngst den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht und damit erstmals konsolidierte Zahlen infolge des Mergers mit PBKM gezeigt. Darüber hinaus verkündete das Unternehmen auch eine Guidance für 2022, die u.E. insbesondere ergebnisseitig sehr enttäuschend ausfällt.

Umsatz wächst durch Erstkonsolidierung von PBKM erheblich: Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte der Teilkonzern Vita 34 (ohne den PBKM-Anteil) Erlöse i.H.v. 21,0 Mio. Euro (+6,6% yoy). Die polnische Gesellschaft, die seit dem 8. November ebenfalls zum Konzern gehört, erwirtschaftete in den knapp zwei Monaten Umsätze von 7,5 Mio. Euro, sodass auf Gruppenebene ein Erlöswachstum von 44,5% yoy auf 28,4 Mio. Euro erreicht wurde. Regional entfielen 14,8 Mio. Euro bzw. 52,2% auf Deutschland, 3,2 Mio. Euro (11,4%) auf Spanien und 8,4 Mio. Euro (29,7%) auf das sonstige Ausland (u.E. primär Osteuropa).



Diverse Sondereffekte führen zu signifikantem Ergebnisrückgang: Auf Ergebnisebene reduzierte sich das EBITDA spürbar auf 0,8 Mio. Euro (Vj.: 4,9 Mio. Euro), was auf diverse Sondereffekte durch den Merger zurückzuführen ist. So verschlechterte sich zum einen die Bruttomarge deutlich auf 43,8% (Vj.: 57,2%), was u.a. auf einen höheren Umsatzanteil von PBKM in Ländern mit geringerer Kaufkraft und somit eine Preisgestaltung mit geringeren Margen zurückzuführen ist. Darüber hinaus stiegen die Verwaltungskosten (7,5 Mio. Euro; Vj.: 4,2 Mio. Euro) und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,3 Mio. Euro; Vj.: 0,8 Mio. Euro) infolge erhöhter Beratungs- und Prüfungskosten durch u.a. den Merger sowie vermehrter F&E-Aktivitäten deutlich an.



Guidance 2022 stellt weitere massive Ergebnisreduzierung in Aussicht: Mit Blick auf 2022 avisiert der Vorstand einen Konzernumsatz zwischen 68,0 und 75,0 Mio. Euro. Das EBITDA soll im Bereich zwischen -2,0 und +1,0 Mio. Euro liegen. Hintergrund des für uns enttäuschenden Ausblicks sind u.E. folgende Faktoren:



- Das aktuelle Marktumfeld, das von der anhaltenden Corona-Pandemie sowie der Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine geprägt ist, führt nach Unternehmensangaben sowohl zu weniger Arztbesuchen als auch einer gedämpften Ausgabenbereitschaft potenzieller Kunden. Insgesamt sieht das Management daher ein rückläufiges Neukundengeschäft, was u.E. dann auch in den Q1-Zahlen Ende des Monats deutlich werden dürfte.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 14,00 Euro