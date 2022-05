ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief ist dank einer steigenden Nachfrage mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. "Hochtief hat im ersten Quartal 2022 trotz der erheblichen Herausforderungen zu Jahresbeginn gute Ergebnisse erzielt und konnte den Auftragsbestand weiter ausbauen", sagte Unternehmenschef Marcelino Fernández Verdes am Montag bei Vorlage der Quartalszahlen in Essen. Der Auftragsbestand betrug Ende März gut 50 Milliarden Euro. Das war ein Plus von knapp sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Aktie legte am Vormittag um 0,5 Prozent zu und gehörte damit zu den wenigen Gewinnern im SDax .

Vor allem aber liefen in den ersten drei Monaten 2022 die Geschäfte in der Region Asien-Pazifik besonders gut. Zudem entwickelte sich das Geschäft des spanischen Autobahnbetreibers Abertis besser, an dem Hochtief rund 20 Prozent hält. Während des Lockdowns im Vorjahreszeitraum waren Mautautobahnen viel weniger genutzt worden. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 19,2 Prozent auf 118,2 Millionen Euro. Rechnet man den Beitrag aus der Finanzbeteiligung an dem spanischen Autobahnbetreiber Abertis heraus, dann ist der operative Nettogewinn laut Hochtief um rund 11,1 Prozent gewachsen.